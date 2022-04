PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 9 avril – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Villarreal et l’Athletic Bilbao (3.40)

Après son exploit cette semaine en Ligue des Champions avec une victoire contre le Bayern (1-0), le sous-marin jaune accueille Bilbao avant d’aller en Allemagne dans quelques jours essayer de réaliser une autre performance dantesque. Unaï Emery pourrait faire tourner entre ces deux rencontres ce soir pour essayer de garder tout le monde en forme sauf que Villarreal ne peut pas se permettre de perdre trop de points dans la course au top 6. Avec une longueur de retard sur son adversaire du soir, Bilbao est dans la même situation. Les Basques restent sur une victoire et un nul à chaque fois à domicile. A l’extérieur c’est plus compliqué avec une série de quatre défaites en cours. Je pense qu’ils pourraient profiter du fait que les joueurs de Villarreal ont les têtes tournées vers le Bayern. C’est pourquoi je tenterais le nul pour une cote de 3.40 !

