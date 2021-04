PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 9 avril - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Fulham et Wolverhampton (3.05)

Fulham, 18e de Premier League avec deux longueurs de retard sur Newcastle, le premier non relégable, accueille Wolverhampton (14e) qui a encore besoin de quelques points pour assurer son avenir parmi l’élite anglaise. Les Cottagers sont, avec Brighton, les spécialistes du nul cette saison (11). A Craven Cottage, ils n’ont remporté que deux rencontres pour quatre nuls et dix défaites, ce qui n’incite pas vraiment à l’optimisme. Cependant, les Wolves ne voyagent pas très bien et possèdent l’une des pires attaques à l’extérieur avec seulement treize buts inscrits en déplacement. Après trois défaites à Londres contre Leeds, Tottenham et Manchester City, Fulham doit impérativement stopper cette mauvaise série sur sa pelouse sous peine de se retrouver en Championship la saison prochaine. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de parier sur un score de parité afin d’essayer de multiplier votre mise par 3.05. D’autres matches nuls vous attendent ci-dessous, notamment en Roumanie !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Eupen et le Standard de Liège (2.95)

Nul entre Voluntari et Botosani en Roumanie (2.90)

Nul entre Arges et Targoviste en Roumanie (2.65)

Nul entre le Dinamo Bucarest et Clinceni en Roumanie (2.85)

Nul Bialystok et le KS Cracovie en Pologne (2.90)

Cote totale pour les six nuls du jour : 571.49

