PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du mercredi 1e mai – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Majorque et l’Athletic Bilbao (2.95)

Difficile d’envisager un vainqueur entre Majorque et Bilbao ! L’équipe des îles Baléares n’a perdu que deux rencontres lors des six dernières journées de Liga, sur la pelouse du Betis (6e) et de l’Atletico (3e) et a concédé le nul à domicile contre Osasuna et la Real Sociedad. De son côté, l’Athletic reste certes sur trois succès en déplacement mais c’était chez des mal classés : Valladolid, l’Espanyol et Almeria. A Majorque, la tâche des Basques sera à priori plus compliquée surtout que les insulaires avaient obtenu un 0-0 à l’aller à San Mames. Enfin, en vingt ans, le score le plus courant pour cette affiche est le match nul. Si j’ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Ascoli et Pisa (2.90)

Nul entre Como et Palermo (3.15)

Nul entre Brescia et Cosenza (3.20)

Nul entre Sudtirol et le Genoa et (3.05)

Cote totale pour les cinq nuls du jour : 263.01

Pariez sur Majorque – Athletic Bilbao ici