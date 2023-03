PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du samedi 1 avril – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Valenciennes et le Paris FC (3.10)

Comme tous les samedis, direction la Ligue 2 pour le nul le plus probable ! J’ai choisi aujourd’hui Valenciennes – Paris FC. Le 14e accueille le 10e. Pas évident d’envisager un vainqueur surtout que le VAFC détient le record du nombre de partages de points (12) à égalité avec Le Havre, le leader. Et comme le Havre, les Nordistes sont invaincus à domicile : quatre succès et neuf scores de parité ! Les Parisiens sont de leur côté très irréguliers en déplacement. Si vous n’êtes pas totalement convaincus par mon choix, sachez qu’il existe d’autres nuls possibles aujourd’hui en L2. Vous trouverez ma sélection ci-dessous. Et si les quatre sont gagnants, vous empocherez près de 900 € de gain pour 10 € de mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Pau et le Havre (3.05)

Nul entre Bastia et Sochaux (3.00)

Nul entre Rodez et Quevilly-Rouen (3.05)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 86.51

