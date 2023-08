PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 10 août – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : le Legia Varsovie bat l’Austria de Vienne (1.68)

Tout va bien pour le Legia : deux victoires contre les Kazakhs de Chimkent au tour précédent et deux victoires 3-0 en deux journées de championnat ! Depuis la reprise, les joueurs de Varsovie comptent sept succès et deux nuls en comptant la Super Coupe de Pologne remportée aux tirs au but face au champion Czestochowa, et les matches amicaux (23 marqués et 5 encaissés). On ne peut pas en dire autant de l’Austria qui a peiné pour éliminer les Bosniens de Banja Luka au tour précédent et qui a sèchement perdu à domicile contre le Sturm Graz en ouverture du championnat (0-3) avant de se reprendre Lustenau (2-0). A mon avis, les Polonais sont supérieurs aux Autrichiens et le montreront ce soir à Varsovie.

Fiabilité : 65 %

