PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 11 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Antwerp bat Lilleström (1.68)

La semaine dernière, je vous conseillais de miser sur un succès d'Antwerp à Lilleström dans la rubrique "pari du jour" et les Belges se sont imposés en Norvège. Aujourd'hui, je propose de jouer de nouveau la victoire anversoise, cette fois à domicile, face aux Scandinaves. En effet le RAFC est le seul leader du championnat de Belgique avec trois succès en trois journées et compte sept victoires et un nul en huit matches depuis la reprise, tout confondu. Antwerp devrait selon moi confirmer sa supériorité devant son public surtout que les Norvégiens marquent le pas après un excellent début de championnat. Les Belges s'appuieront sur Frey et Nainggolan pour valider leur billet pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Cluj bat Soligorsk (1.52)

Bâle bat Brondby (1.70)

Djurgarden bat Sepsi (1.66)

Partizan bat Larnaca (1.60)

Czestochowa bat Trnava (1.62)

Steaua bat Dunajska Streda (1.70)

Cote totale pour les sept paris à domicile: 18.90

