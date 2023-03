PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 12 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient bat Troyes (1.80)

Cette rencontre oppose deux équipes en difficulté. Après une première partie de saison spectaculaire, Lorient a marqué le pas en 2023. Les Merlus n’ont, en effet, remporté que deux de leurs neuf derniers matches de Ligue 1 et souffrent surtout de la perte de Terem Moffi, parti à Nice. Néanmoins, les Merlus ont montré de belles choses face à Ajaccio (3-0) ou encore à Lyon récemment (0-0). De quoi aborder la réception de Troyes avec la hargne nécessaire. D’autant plus que les Aubois ne répondent plus depuis trop longtemps, n’ayant pris que 10 points sur 54 possibles lors des cinq derniers mois. Un terrible bilan qui n’annonce rien de bon pour la suite de la saison. Lorient devrait ainsi faire le travail au Moustoir.

Pariez sur Lorient – Troyes ici !

Les autres options :

Marseille bat Strasbourg et plus de 1,5 but dans le match (1.56)

Monaco ne perd pas face à Reims et plus de 2,5 buts dans le match (2.00)

Manchester United bat Southampton et plus de 2,5 buts dans le match (1.74)

Newcastle bat Wolverhampton (1.65)

Le FC Séville bat Almeria (1.70)

Cota totale des six paris à domicile : 27.41