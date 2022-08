PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Arsenal bat Leicester (1.52)

Recrutement impressionnant (Jesus Gabriel, Saliba, Marquinhos, Vieira, Zinchenko, Turner) et résultats de pré-saison remarquables (5-3 vs Nuremberg, 2-0 vs Everton, 3-1 vs Orlando, 4-0 vs Chelsea et 6-0 vs Séville)... tous les feux sont au vert pour les Gunners qui comptent bien faire partie du "Big Four" en fin de saison. En ouverture de la Premier League, je vous avais conseillé de parier sur une victoire d'Arsenal à Crystal Palace (1.80). J'espère que vous m'avez suivi. Ce samedi, la cote est plus basse (1.49) face à Leicester mais les partenaires de William Saliba joueront à domicile et viseront un 4e succès de suite face aux Foxes. Ce match aurait mérité la rubrique "pari sûr" !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Aston Villa bat Everton (1.80)

Aberdeen bat Motherwell (1.74)

Hoffenheim bat Bochum (1.56)

Cote totale pour les quatre paris à domicile: 7.43

Pariez sur Arsenal - Leicester