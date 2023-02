PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 février – Ligue 2

Notre pronostic : Metz bat Caen (2.20)

Metz a la possibilité de revenir à une longueur du 2e, Sochaux, en cas de victoire ce soir. La course à la montée et à la deuxième place s’annonce passionnante et les Messins sont favroris de ce duel face à Caen. Les Grenats restent sur trois victoires et deux nuls lors des cinq derniers matches et sont capables d’enchaîner alors que les Caennais ne sont pas aussi forts qu’en début de saison. Le Stade Malherbe est parvenu à s’imposer contre Bastia (3-1) mais c’était seulement sa deuxième victoire depuis la reprise. C’est pourquoi je tenterais le coup en misant sur le succès de Metz à Saint-Symphorien (2.20).

Pariez sur Metz – Caen ici !

Les autres options :

Liverpool bat Everton (1.52)

L’Hellas Vérone bat la Salernitana (1.82)

Cote totale des trois paris à domicile : 6.09