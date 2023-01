PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 janvier – Ligue 2

Notre pronostic : Le Havre bat Nîmes (1.60)

Leader incontesté en Ligue 2, Le Havre n’a jamais été aussi proche de retrouver l’élite quatorze ans après l’avoir quittée. Le HAC n’a connu qu’une seule fois la défaite cette saison pour onze succès et six matches nuls. Les Normands possèdent la meilleure défense d’Europe avec six buts encaissés. C’est tout l’opposé pour les Nîmois qui n’ont pris qu’un point lors de trois dernières journées et pointent à la 19e place du classement. Les Crocos sont en grand danger et je pense qu’ils vont s’incliner logiquement ce soir au Havre. Un pari coté à 1.60 !

