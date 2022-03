PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Rennes (2.10)

Vainqueur, à Porto en Ligue Europa, l’OL a fait un pas de géant vers les quarts de finale. Ce succès va être très important pour la confiance des Gones qui restaient, certes, sur un beau succès à Lorient mais avaient, auparavant, perdu contre Lille et fait nul à Lens. Il faudra donc enchaîner en fin d’après-midi contre Rennes pour aller chercher l’Europe. Lyon a trois points de retard sur Strasbourg et cinq sur leur adversaire du jour. Le Stade Rennais est sur une série de trois victoires consécutives en championnat mais connait des difficultés en déplacement. Ils ont perdu à Leicester cette semaine et n’ont gagné qu’une seule fois lors des cinq dernières journées de Ligue 1 à l’extérieur pour quatre défaites. C’est pour cela que je miserais sur un succès de l’Olympique Lyonnais pour ce duel. Un beau pari pour un peu plus que doubler la mise !

