PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 mars – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : Famalicao bat Casa Pia (2.10)

Direction le Portugal pour cette rubrique et le duel entre Famalicao et Casa Pia comptant pour la 24e journée. Ces deux clubs ont huit points d’écart au classement en faveur de celui qui se déplace ce soir à savoir Casa Pia. Actuellement 7e , cette équipe n’a gagné qu’une seule fois lors de ses six dernières rencontres, ce qui n’est pas franchement rassurant. Famalicao vient de perdre sur la pelouse de Benfica, mais restait sur deux victoires de rang avant cela. C’est pourquoi je ferais confiance au 13e du championnat pour ce match. Un pari intéressant qui pourrait vous permettre de doubler la mise.



