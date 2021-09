PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 septembre Liga - Espagne

Notre pronostic : Getafe l’emporte face à Elche (1.84)

Pour ce deuxième match du soir en Espagne, je vous propose de miser sur l’équipe qui reçoit, à savoir Getafe. Le club de la banlieue de Madrid a perdu lors des trois premières journées et n’a déjà plus le choix s’il veut éviter une saison galère. Cependant on peut relativiser ces revers. Les Getafenses se sont inclinés à Valence, à Barcelone et face au FC Séville. Elche non plus n’a pas réussi à gagner en ce début de saison avec des nuls face au FC Séville et Bilbao, ainsi qu’une défaite contre l’Atletico Madrid. Avec l’avantage de jouer à domicile, je miserais sur un succès de Getafe pour une cote de 1.84 !

