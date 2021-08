PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 14 août - Ligue 2

Notre pronostic: Sochaux bat Dunkerque (1.70)

Vainqueurs 3-1 à Dijon et 2-1 à Caen, deux candidats à la montée en Ligue 1, Sochaux serait leader du championnat sans cette défaite à Bonal contre Le Havre (0-2). Etait-ce un accident ? Réponse ce soir face à Dunkerque, un adversaire a priori plus abordable que les Normands ! Les Nordistes, qui n'ont pris qu'un point sur neuf, à domicile contre le promu Quevilly lors de la première journée, me semblent trop tendres pour créer la surprise dans le Doubs. Pour moi, ils reviendront bredouilles... comme la saison dernière. Le rapport cote/risque sur ce match me paraît très intéressant. Qu'en pensez-vous ?

Fiabilité: 65 %

