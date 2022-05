PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 14 mai – Ligue 1

Notre pronostic: Nice bat Lille (1.72)

Les Niçois, après leur victoire 4-2 face à St Etienne mercredi, ont désormais leur destin en mains pour terminer 4e et ainsi se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine. Ils peuvent même encore entretenir un petit espoir de terminer sur le podium selon les résultats des équipes qui les précèdent. Pour cela, un succès contre Lille est impératif. Comme le LOSC n’a pris que trois points sur quinze possibles en cinq journées et vient de chuter à Reims (1-0) et à Troyes (3-0), la mission des Aiglons n’a rien d’impossible, surtout que leur buteur Andy Delort finit la saison en boulet de canon (six buts en six matches). Lille terminant son championnat en roue libre, je vous conseille de faire confiance à Nice à domicile pour enregistrer un cinquième succès en six journées.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Lyon bat Nantes (1.44)

Moreirense bat Vizela (1.68)

Tondela bat Boavista (1.72)

Cote totale pour les quatre paris à domicile: 7.15

