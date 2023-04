PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 15 avril – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Francfort bat Mönchengladbach (1.72)

Et de six ! En s’inclinant sur la pelouse du Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort a enchaîné une sixième rencontre sans victoire. De fait, le club a glissé hors du top 6 et des places européennes. Il faudra donc relancer la machine face à une équipe qui ne joue plus grand chose avec douze points d’avance sur le premier relégable et huit de retard sur le 6e. En déplacement, je pense que le Borussia Mönchengladbach devrait avoir du mal et j’imagine que Francfort pourrait enfin retrouver le goût de la victoire (1.72) !

Les autres options :

Rennes bat Reims (2.25)

Leipzig bat Augsbourg (1.24)

Tottenham bat Bournemouth (1.45)

Villarreal bat le Real Valladolid (1.43)

Le Betis Séville bat l’Espanyol Barcelone (1.80)

Naples bat l’Hellas Vérone (1.52)

L’Inter bat Monza (1.43)

Cote totale des huit paris à domicile : 38.93