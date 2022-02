PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 15 février – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United bat Brighton (1.74)

Les Mancuniens doivent retrouver le chemin de la victoire à l’occasion de cette rencontre comptant pour la 18e journée de Premier League. Apèrs une élimination en FA Cup par Middlesbrough, les Red Devils n’ont pu faire mieux que des nuls à Burnley et contre Southampton. L’arrivée de Rangnick sur le banc n’est pas franchement une réussite et Manchester United n’est plus que 5e de Premier League. Brighton est l’équipe surprise de la première partie de tableau. Le club du sud de l’Angleterre emmené par Maupay est 9e et reste sur sept rencontres sans défaite en championnat. Cependant je pense que les coéquipiers de C. Ronaldo vont se rebiffer ce soir. Je miserais sur leur succès pour une cote de 1.74 !

Les autres options :

Le PSG bat le Real Madrid (2.00)

Aberdeen bat St Johnstone (1.64)

Cote totale des trois paris à domicile : 5.71