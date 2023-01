PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 15 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Toulouse bat Brest (2.00)

Quatorze buts en trois matches. L’attaque du TFC est en feu depuis le début de l’année. Les joueurs de Philippe Montanier se sont qualifiés facilement à Lannion en Coupe de France (7-1), entre deux autres belles victoires en Ligue 1 (2-0 face à Ajaccio et 5-0 à Auxerre). Le technicien français peut notamment compter sur un secteur offensif particulièrement fourni, parmi lequel figurent Ratao, Dallinga, Aboukhlal et surtout Van den Boomen. Le meneur néerlandais s’est parfaitement adapté à l’élite et ne cesse de porter son équipe. En face, Brest est en grande difficulté en déplacement. Les Bretons ont, en effet, perdu six de leurs neuf rencontres à l’extérieur. Des performances qui ne leur permettent pas de viser mieux que le maintien, alors qu’ils sont actuellement premiers relégables. Je les vois de nouveau s’incliner au Stadium cet après-midi.

