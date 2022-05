PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 15 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Everton bat Brentford (2.05)

En grandes difficultés en Premier League cette saison et au bord de la descente, Everton a réagi lors des trois dernières journées en prenant sept points avec des succès contre Chelsea, à Leicester et un nul à Watford. De fait, les Toffees sont 16e avec deux points d’avance sur Leeds, 18e. Rien n’est encore fait pour le club de Liverpool qui devra encore réaliser un effort pour rester dans l’élite. Brentford, le promu est assuré d’évoluer en Premier League la saison prochaine après sa victoire face à Southampton. Chez une équipe qui joue encore sa survie, je ne vois pas le 13e jouer à fond et je pense qu’Everton devrait l’emporter (2.05).

Pariez sur Everton – Brentford ici !

Les autres options :

Aston Villa bat Crystal Palace (2.05)

Le Bétis Séville bat Grenade (1.50)

Le Celta Vigo bat Elche (1.66)

L’Athletic Bilbao bat Osasuna (1.56)

Majorque bat le Rayo Vallecano (1.60)

Le Milan AC bat l’Atalanta Bergame (1.80)

Naples bat le Genoa (1.80)

Cote totale des huit paris à domicile : 83.57