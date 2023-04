PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Ajaccio (1.76)

Si l’AC Ajaccio s’incline à la Meinau aujourd’hui, les Corses n’auraient quasiment plus aucune chance de se maintenir en Ligue 1. Ils restent sur cinq défaites d’affilée et pointent à sept points du premier non relégable et cinq de Strasbourg. Le Racing a perdu ses deux dernières rencontres en déplacement à Monaco (4-3) et à Lens (2-1). Il y a du mieux pour les Strasbourgeois qui comptent trois victoires leur de leurs quatre dernières réceptions contre Montpellier, Angers et Auxerre. Je pense qu’ils vont gagner aujourd’hui pour éliminer un concurrent direct (1.76) !

Les autres options :

Lille bat Montpellier (1.52)

Clermont bat Angers (1.82)

Monaco bat Lorient (1.40)

L’Union Berlin bat Bochum (1.58)

Gérone bat Elche (1.49)

Le Torino bat la Salernitana (1.70)

L’AS Rome bat l’Udinese (1.86)

Cote totale des huit paris à domicile : 50.74