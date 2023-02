PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 février – Ligue Europa

Notre pronostic : Barcelone bat Manchester United (1.74)

Si le Barça s’est complètement raté en Ligue des champions cette saison, il se balade en Liga : dix-huit victoires, deux nuls et une seule défaite sur la pelouse du Real Madrid. Depuis la reprise, les Catalans ont gardé leur rythme effréné : dix succès et deux nuls, dans le derby face à l’Espanyol et contre le Betis en ½ finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite (qualification aux tirs au but avant de battre le Real en finale 3 buts à 1). Même si Manchester tourne aussi à plein régime depuis la reprise (douze victoires, deux nuls et une défaite sur le terrain d’Arsenal), je l’imagine pas vraiment obtenir une résultat positif au Nou Camp ce soir en Ligue Europa contre une équipe injouable.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Bodo/Glimt bat Lech Poznan (1.72)

Le Shakhtar ne perd pas contre Rennes (1.62)

Cote totale pour les trois paris à domicile : 4.85

