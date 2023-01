PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : Cadix bat Elche (1.94)

Elche est la pire équipe des cinq grands championnats avec seulement quatre points pris depuis le début de saison, soit quatre nuls et douze défaites. La Liga 2 se rapproche de plus en plus et difficile de faire confiance à la lanterne rouge qui reste sur trois revers consécutifs. Ce déplacement à Cadix est très important pour garder espoir car les Gaditans pointent à 18e place avant cette journée. Cependant, je ne les vois pas passer à côté d’une victoire qui paraît obligatoire dans la course au maintien pour une cote de 1.94.

L’autre option :

L’Empoli bat la Sampdoria (2.20)

Cote totale des deux paris à domicile : 4.27