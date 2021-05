PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : victoire de Lorient face à Metz (1.61)

Les Lorientais ont chaud ! Premiers non relégables, ils doivent prendre des points pour éviter le barrage. La saison a été difficile pour les Merlus qui ont eu beaucoup de mal à l’extérieur. En effet, Lorient n’a pris que neuf points en déplacement. Catastrophique ! A domicile le bilan est cependant nettement meilleur. Le club est 6e au classement à domicile et c’est pourquoi je lui fais confiance ce soir d’autant que le FC Metz n’a plus rien à jouer et semble laisser filer cette fin de saison. Si l’on excepte la victoire à Dijon, les Grenats restent sur huit matches sans succès dont cinq défaites. Aux Lorientais d’en profiter pour aller glaner trois points qui ressembleront à une grosse bouffée d’oxygène ! Un pari qui me paraît sûr coté à 1.61 !

Pariez sur Lorient – Metz ici !

Les autres options :

Victoire de Monaco face à Rennes (1.71)

Victoire de la Real Sociedad face à Valladolid (1.68)

Victoire de Getafe face à Levante (1.61)

Victoire du Betis Séville face à Huesca (1.83)

Victoire d’Alaves face à Grenade (1.90)

Cote totale des six paris à domicile : 25.89

if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}