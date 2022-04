PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 17 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Lorient (1.70)

La période est catastrophique pour Nice qui n’y arrive plus. Les Niçois accusent le coup en cette fin de saison et n’ont pris que deux petits points lors des quatre dernières journées et ont vu le podium s’éloigner. Les Aiglons ont cinq points de retard sur Rennes et pointent à la 6e place. Les Lorientais restent sur une démonstration contre Saint-Etienne (6-2). Les Merlus se sont faits du bien avec quatre longueurs d’avance sur le barragiste. Je pense que ce sera trop compliqué à Nice. Je vois les hommes de Galtier s’imposer chez eux pour mettre fin à leur spirale négative.

