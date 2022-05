PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 17 mai – Play-off Série B ½ finale aller– Italie

Notre pronostic : Benevento bat Pise (2.05)

Après avoir sorti Ascoli en quart de finale de ces play-offs, Benevento dit maintenant se défaire de Pise. Ce tour se jouera en deux rencontres. Pour le match aller, ce sont les Beneventani qui reçoivent et ils se doivent de l’emporter pour bien démarrer et mettre la pression sur les Pisans. Le 2 avril, le club de Bénévent l’avait très largement emporté (5-1) contre ce même adversaire. Le 7e de la saison régulière part donc avec un avantage psychologique certain et pourrait donc gagner une nouvelle fois. Attention tout de même à Pise qui était exempté de quart de finale et arrive donc frais. Malgré tout je vois Benevento gagner à domicile pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Benevento – Pise ici !

Les autres options :

Le Paris FC bat Sochaux (2.45)

Nottingham bat Sheffield (2.15)

Cote totale des trois paris à domicile : 10.80