PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 17 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Saint-Etienne (2.20)

Avec seulement quatre points de pris depuis le début de cette saison de Ligue 1, Saint-Etienne est à l’agonie. Les Verts ont mis fin à une série de cinq défaites d’affilées en prenant un point face à Lyon lors du derby. Cela n’empêche pas les Stéphanois d’être derniers sans avoir gagné la moindre rencontre. Les Strasbourgeois en ont remporté trois et ont pris sept de leurs onze points cette saison lors des quatre dernières journées. A domicile, le bilan est moyen avec deux victoires, deux défaites et un nul. Je pense tout de même qu’ils vont l’emporter chez eux. La Meinau va porter son équipe et Saint-Etienne me paraît incapable de l’emporter. Je vous propose donc la victoire de Strasbourg pour une cote de 2.20 !

