PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 17 octobre – Super League - Grèce

Notre pronostic : l’Olympiakos bat le PAOK Salonique (1.64)

Duel de haut de tableau à suivre en Grèce entre l’Olympiakos et le PAOK Salonique. Les joueurs du Pirée sortent d’un nul à Qarabag en Ligue Europa mais restent sur deux succès consécutifs en championnat et pointent à la 4e place. En cas de succès ils pourraient recoller au podium. Les Thessaloniciens sont, eux, 6e avec deux longueurs de retard sur leurs adversaires du jour. Ils n’ont plus gagné depuis trois journées et connaissent de grandes difficultés dans le domaine offensif. Le PAOK n’a marqué que sept fois en autant de journées. Je pense donc que l’Olympiakos va s’imposer dans son stade pour une cote de 1.64 !

