PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 18 avril – Serie A

Notre pronostic : l’Atalanta bat le Hellas Vérone (1.62)

C’est peut-être la dernière chance pour l’Atalanta d’accrocher le wagon des places européennes. En effet, en cas de victoire, l’actuel huitième de Serie A peut revenir à deux points de la cinquième place, détenue par la Lazio, qui compte un match en plus. Pour cela, la Dea va devoir se reprendre après avoir perdu ses deux dernières rencontres de championnat, en plus d’une élimination subie en Ligue Europa. Les joueurs de Gian Piero Gasperini ont toutes les qualités nécessaires pour réaliser une belle série dans la dernière ligne droite de la saison, bénéficiant notamment d’un calendrier favorable. En face, le Hellas Vérone semble promis au milieu de tableau. S’ils possèdent une bonne attaque, menée par un très bon Giovanni Simeone, les actuels dixièmes n’ont plus remporté le moindre match à l’extérieur depuis le 16 janvier. En roue libre pour cette fin de saison, je les vois s’incliner à Bergame. Un pari coté à 1.62.

