PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 19 décembre - LaLiga2 - Espagne

Voilà une rencontre serrée entre deux équipes qui peuvent viser plus haut mais qui doivent également regarder dans le rétroviseur. Après un début de saison catastrophique, Leganes s'est bien repris et n'a plus perdu depuis 9 matches en championnat, remontant ainsi à la 12e place. Les joueurs d'Imanol Idakiez restent surtout sur une série de quatre succès et deux nuls à domicile. De quoi aborder la réception de Saragosse avec le plein de confiance. D'autant plus que les Blanquillos Maños sont en grande difficulté à l'extérieur, avec une seule petite victoire lors de leurs huit derniers déplacements. Mais eux non plus n'ont plus perdu depuis plus d'un mois en seconde division espagnole. Un match nul n'est donc pas à écarter. Je me couvrirais donc en lisant sur Leganes qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.

