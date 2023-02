PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 19 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Nantes (1.52)

Nantes a réalisé un très gros coup en tenant en échec la Juventus, à Turin (1-1), en barrage aller de la Ligue Europa. Les Canaris ont donc de l’espoir avant de recevoir au retour jeudi soir ! Peut-être qu’ils auront la tête un petit ailleurs alors qu’ils n’ont pas grand-chose à jouer, avec dix points d’avance sur la zone rouge et treize de retard sur les places européennes. Les Lensois ont donc un coup à jouer pour l’emporter et mettre fin à une série de quatre matches sans victoire. Les Sang-et-Or ont vu l’OM et Monaco passer devant eux au classement. Je vous propose donc le succès de Lens à Bollaert (1.52) !

