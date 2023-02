PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 1e mars – Coupe d’Angleterre

Notre pronostic : Manchester United bat West Ham (1.64)

L’affiche des 1/8 de finale de Coupe d’Angleterre oppose Manchester United (3e de Premier League) à West Ham (16e). Avantage aux Red Devils devant leur public surtout qu’ils traversent une période très faste : vainqueurs de la Coupe de la Ligue le week-end dernier face à Newcastle (2-0), ils ont aussi éliminé Barcelone en barrage de Ligue Europa et présentent un excellent bilan lors des dix dernières rencontres, toute compétition confondue : huit victoires et deux nuls ! Depuis la reprise, les Mancuniens n’ont perdu qu’un match sur quinze, sur la pelouse d’Arsenal à la 90e minute d’une partie complètement folle. Dans ces conditions, je ne vois pas comment les Hammers pourraient réaliser un exploit à Old Trafford, surtout que leur bilan à l’extérieur est inquiétant… huit revers en douze déplacements, pour une seule victoire en tout début de saison. Enfin, West Ham a chuté à Manchester dans 70 % des cas lors de ses dix dernières visites en douze ans.

Fiabilité : 70 %

