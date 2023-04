PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 2 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Strasbourg (1.52)

En s’imposant à Ajaccio (2-0), Monaco a mis fin à une triste série de quatre rencontres sans victoire qui avait débuté par cette élimination en Ligue Europa par le Bayer Leverkusen. Les Monégasques ont eu du mal à s’en remettre en perdant lourdement face à Nice (3-0, en concédant le nul à Troyes (2-2) et en s’inclinant contre Reims (1-0). C’est dire à quel point ce succès en Corse était important à aller chercher. Strasbourg se bat toujours pour son maintien dans l’élite et cette victoire contre un adversaire direct (Auxerre) juste avant la trêve, a permis aux Strasbourgeois de prendre trois longueurs d’avance. Cependant, la marche me semble trop haute et je pense que l’ASM va s’imposer en fin d’après-midi (1.52).

