PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 2 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United bat Brentford (1.74)

Après un match nul très heureux contre Chelsea, les Mancuniens peuvent une nouvelle fois remercier leur sauveur : Cristiano Ronaldo. Dans une équipe qui ne tourne pas bien du tout et limitée collectivement, le Portugais tire son épingle du jeu et a marqué à dix-sept reprises en championnat et même six fois en Ligue des Champions. Le come-back est une réussite sur le plan individuel et le sextuple Ballon d’Or pourrait bien s’illustrer encore pour qualifier son club en Ligue Europa. Attention tout de même à Brentford qui reste sur trois succès consécutifs mais n’est pas encore sauvé mathématiquement. Cependant, à Old Trafford, les Red Devils se doivent de faire le travail et je leur ferais confiance (1.74) !

