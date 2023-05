PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 2 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal bat Chelsea (1.64)

Gros match à suivre ce soir en Angleterre entre Arsenal et Chelsea. Alors oui, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes entre ces deux équipes. Chelsea est 12e du championnat, plus proche de la zone de relégation que des places européennes alors que les Gunners ont quasiment laissé échapper le titre après trois nuls et une défaite sur la pelouse de Manchester City qui pourrait être fatale si les Citizens ne perdent pas de points d’ici à la fin de saison. Il faut absolument remporter ce derby pour garder les petits espoirs de titre en repassant devant City avec deux matches en plus. Je vous propose donc le succès d’Arsenal qui s’était déjà imposé à Stamford Bridge à l’aller (1.64) !

