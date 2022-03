PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 2 mars – Coupe de Belgique

Notre pronostic : le Club Bruges bat La Gantoise (2.15)

Très beau match à suivre pour une autre demi-finale de coupe, cette fois en Belgique. Le Club Bruges et La Gantoise sont sur une très bonne série avec trois victoires consécutives pour l’un et quatre pour l’autre. Les Brugeois sont 2e du championnat et ont huit points d’avance sur leur adversaire du soir, 5e. Lors du match aller c’est Bruges qui s’est imposé à l’extérieur (1-0). Hasard du calendrier, les deux équipes se sont affrontées pour le compte de la Jupiler Pro League quatre jours plus tard et c’est La Gantoise, en déplacement, qui l’a alors emporté pour prendre sa revanche. Je m’attends à une rencontre très serrée mais je pense, qu’à domicile, le Club Bruges va s’imposer. Un pari coté à 2.15 !

Pariez sur Club Bruges – La Gantoise ici !

Les autres options :

Hambourg bat Karlsruhe (1.68)

Le Standard de Liège bat le Beerschot V.A. (1.60)

Le Livingston FC bat Dundee United (2.05)

Sion bat le FC Lausanne (1.84)

Cote totale des cinq paris à domicile : 21.80