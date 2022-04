PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat Nantes (1.66)

Même si les Marseillais (2e) ont connu des difficultés cette saison au Vélodrome, la réception de Nantes (10e) pourrait leur permettre, en cas de victoire, de creuser l'écart sur Rennes, qui aura un déplacement compliqué à Strasbourg, un autre candidat à une place sur le podium. Les récents succès contre Nice et Montpellier ont montré que l'OM pouvait dorénavant s'imposer à domicile, ce qui s'annonce vital dans le sprint final. Par ailleurs, les Canaris n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur en 2022 et ont chuté à Nice, à Strasbourg et à Troyes, à chaque fois par un but d'écart. Leurs deux derniers matches se sont soldés par deux nuls, à Brest et face à Angers. Inconsciemment, les Nantais ont peut-être déjà la tête à la finale de la Coupe de France. Comme les Phocéens restent sur huit victoires et une défaite, de justesse à Paris, en neuf rencontres toute compétition confondue, je les vois bien s'imposer contre le FCN.

Fiabilité : 70 %

