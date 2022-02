PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 février - Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Angers (1.70)

L'OGC Nice est dans le dur. Après avoir remporté cinq matches de suite en championnat, les Aiglons ont enchaîné deux défaites, face à Clermont et à Lyon. Leur place sur le podium est aujourd'hui menacée. La victoire est donc obligatoire. Les Niçois ont l'effectif suffisant pour se relancer rapidement, en plus de pouvoir compter sur un entraîneur qui sait remobiliser ses troupes. En face, Angers est une équipe malade. Les joueurs de Gérald Baticle n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches de Ligue 1 et restent sur trois défaites consécutives. Entreprenants dans le jeu, les Angevins pêchent surtout sur le plan défensif, n'arrivant que trop rarement à garder leurs cages inviolées. Je vous propose donc de miser sur un succès niçois (1.70).

Pariez sur Nice - Angers ici !

Les autres options :

Rennes bat Troyes et moins de 4,5 buts (1.54)

Marseille bat Clermont et moins de 4,5 buts (1.66)

Dortmund bat Mönchengladbach (1.62)

Le Betis Séville bat Majorque (1.55)

Cote totale des cinq paris à domicile : 10.91