PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 février – Série A - Italie

Notre pronostic : le Torino bat la Cremonese (1.66)

La Cremonese est la pire équipe d’Europe et n’a toujours pas remporté le moindre succès en championnat après vingt-deux journées. Elle ne possède que huit petits points et a onze longueurs de retard sur le premier non-relégable. Difficile de faire confiance à ce club, surtout à l’extérieur, sur la pelouse d’un Torino qui réalise une saison intéressante. Les Turinois sont 8e et plutôt en forme. Alors oui, ils ont perdu lors de leur dernière rencontre mais c’était sur la pelouse du Milan AC. Avant ce match, ils avaient pris sept points sur neuf possibles. Je vois donc le Torino s’imposer dans son stade pour une cote de 1.66 qui me paraît déjà bien payée.

Pariez sur Torino – Cremonese ici !

Les autres options :

le FC U Craiova bat le FC Voluntari (1.88)

Viborg bat Midtjylland (2.25)

Cote totale des trois paris à domicile : 7.02