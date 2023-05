PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 mai – Bundesliga

Notre pronostic : le Bayern bat Leipzig (1.52)

A deux journées de la fin du championnat d’Allemagne, le Bayern, qui compte une longueur d’avance sur Dortmund, a son destin en main. Pour être couronnés, les Bavarois ont tout intérêt à battre Leipzig et à s’imposer à Cologne le week-end prochain car le Borussia devrait prendre les trois points à Augsburg et contre Mayence. Thomas Tuchel comptera notamment sur Serge Gnabry pour trouver l’ouverture dans la défense du RBL. L’attaquant allemand a enfin retrouvé l’efficacité (quatre buts lors des trois dernières journées) après être resté muet pendant neuf rencontres consécutives. N’oublions pas que, généralement, quand le Bayern doit s’imposer pour être sacré champion, les échecs sont très rares. Enfin, Leipzig ne compte qu’une seule victoire face aux Munichois lors des seize dernières confrontations toute compétition confondue… et c’était à domicile, il y a cinq ans !

Fiabilité : 75 %

Les autres options

Liverpool bat Aston Villa (1.46)

L’Atalanta bat Vérone (1.54)

Bilbao bat le Celta (1.68)

Getafe bat Elche (1.48)

Cote totale des cinq paris à domicile du jour : 8.50

Pariez sur Bayern - Leipzig ici