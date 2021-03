PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 mars Liga – Espagne

Notre pronostic: l’Athletic Bilbao bat Eibar (1.82)

Bilbao (11e) part logiquement favori face à Eibar, avant-dernier du championnat d’Espagne. Les Basques (7e au classement à domicile) n’ont perdu que trois rencontres en 2021 sur les dix-huit disputées, toutes compétitions confondues: deux fois contre Barcelone par un seul but d’écart et une fois sur la pelouse de l’Atletico de Madrid, toujours sur la plus petite des marges. La dynamique est loin d’être aussi bonne pour leur voisin Eibar qui n’a remporté qu’un match sur treize cette année, contre Grenade, le 3 janvier dernier. Dans ces conditions, on voit mal comment le 19e de Liga pourrait créer la surprise ce samedi dans la Cathédrale de San Mames. Notez qu’en septembre, Bilbao s’était déjà imposé à Eibar 2-1. Alors banco sur la victoire de l’Athletic !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Le Sporting bat Guimaraes (1.50)

L’Hajduk Split bat Sibenik en Croatie (1.45)

Cote totale pour les trois paris à domicile : 3.96

