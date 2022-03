PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Nice (2.15)

C’est l’affiche à suivre à 21h ! Marseille accueille Nice dans une rencontre très importante pour la 2e place mais aussi pour le top 3. L’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence et a fait respecter la logique contre le FC Bâle. Les Olympiens après une période compliquée en Ligue 1, ont relancé la machine à Brest avec un large succès (4-1). Nice de son côté n’est pas engagé en coupe d’Europe et arrive frais. Les Aiglons restent sur deux nuls et deux victoires lors des quatre dernières journées. Au Vélodrome je me dis que les Marseillais ont toutes les armes pour s’imposer dans un match au sommet. Un pari coté à 2.15 !

Les autres options :

Leicester bat Brentford (2.15)

Tottenham bat West Ham (1.70)

L’Espanyol Barcelone bat Majorque (2.10)

Le FC Séville bat la Real Sociedad (2.05)

Le Real Madrid bat le FC Barcelone (2.10)

Cote totale des six paris à domicile : 71.04