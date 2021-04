PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : victoire de Tottenham face à Southampton (1.80)

Les Spurs ont dit au revoir à José Mourinho cette semaine. Le coach portugais, en mal de résultats, a été remercié par sa direction alors que le club de Londres n’est que 7e de Premier League et reste sur trois matches sans victoire. La Ligue des Champions est toujours accessible mais il faut relancer la machine. Harry Kane sera absent mais je pense que les joueurs vont réagir et revenir dans la course. Southampton, après un très bon début de saison, a plongé au classement avec une 14e place provisoire. Lors des treize dernières journées, les Saints n’ont remporté que deux rencontres. L’absence de Romeu pèse énormément au milieu de terrain. C’est pourquoi je vois les Spurs l’emporter pour bien débuter ce nouveau cycle. Une victoire à domicile cotée à 1.80 !



Les autres options :

Victoire du Milan face à Sassuolo avec au moins trois buts dans la rencontre (1.92)

Victoire de la Juventus face à Parme par au moins deux buts (1.64)

Victoire du Borussia Dortmund avec au moins deux buts dans la rencontre (1.64)

Cote totale des quatre paris à domicile : 9.30