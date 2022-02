PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Celta Vigo bat Levante (1.62)

La période est bonne pour le Celta Vigo qui vient d’enchaîner un quatrième match sans défaite en prenant un point à Cadix la semaine dernière. Bien ancré dans le ventre mou du classement, le Celta possède onze points d’avance sur la zone rouge et cherchera avant tout à assurer son maintien pour cette fin de saison. Levante est la pire équipe de cette Liga avec seulement deux victoires. Cependant ces succès sont récents. Un au début du mois contre Majorque et un autre le week-end dernier sur la pelouse de l’Atletico de Madrid ! Une très belle performance qui pourrait relancer ce club. Cependant je pense que Vigo est préparé et, à domicile, je ne vois pas cette équipe réaliser une contre-performance. Je vous propose donc le succès du club galicien pour une cote de 1.62 !



