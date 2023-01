PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 janvier – Coupe de France

Notre pronostic: Toulouse bat Ajaccio (1.78)

Les affaires se corsent pour Ajaccio ! Depuis la reprise, l’ACA (18e de Ligue 1) a battu la lanterne rouge angevine avant de chuter trois fois de suite: 2-0 à Toulouse, son adversaire du jour, le 1e janvier, 1-0 face à Reims à domicile, et surtout, plus inquiétant, 7-1 à Monaco le week-end dernier. Le TFC (12e), en revanche, n’a perdu qu’un match après la Coupe du monde, 6-1 à Marseille, mais a vite rebondi avec des victoires contre Ajaccio, à Auxerre (5-0) et un nul (1-1) contre Brest. Trois semaines après leur premier rendez-vous face aux Corses, les Toulousains voudront montrer qu’ils sont supérieurs et qu’ils veulent se qualifier pour les 1/8 de finale de la Coupe de France. De son côté, Ajaccio est plus préoccupé par le maintien que par un parcours en Coupe.

