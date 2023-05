PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Toulouse (1.86)

En pleine tourmente, les Toulousains n’auront peut-être pas les idées au clair avant ce déplacement à Nice. Le « Téfécé », vainqueur de la Coupe de France, n’a plus rien à jouer en cette fin de saison avec une 13e place et dix points d’avance sur la zone rouge. Nice non plus en a terminé avec le championnat. Les Aiglons sont trop loin des places européennes. Cependant, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas faire plaisir à leurs supporters en gagnant cette rencontre. Je vous propose donc de miser sur le succès niçois pour une cote de 1.86 !

