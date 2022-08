PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 22 août – Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : le Gil Vicente bat Famalicao (2.20)

En conclusion de la 3e journée de Liga NOS, le Gil Vicente devra se remettre de la claque reçue sur le terrain de l’AZ Alkmaar en barrage aller de la Ligue Europa Conférence (4-0). Les Portugais avaient déjà perdu le week-end dernier à Arouca (1-0) mais je pense qu’ils devraient faire le travail à domicile. Les joueurs de Barcelos sont très bons chez eux avec une belle série de six rencontres sans défaites et n’ont perdu que deux fois sur leurs terres lors de leurs quinze dernières réceptions. Famalicao reste en plus sur un voyage difficile, la saison précédente, sur le terrain du Gil Vicente avec une déroute (4-0). Avec deux défaites de rang je pense que l’on pourrait assister à un nouveau revers. Je vous propose de parier sur l’équipe à domicile pour plus que doubler la mise.

