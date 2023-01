PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 22 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus bat l’Atalanta (2.10)

Gros match à suivre ce soir en Série A avec la Juventus qui reçoit l’Atalanta. Les deux équipes viennent de se qualifier en quart de finale de la Coupe d’Italie. La « Juve » a eu du mal face à Monza mais a su réagir après la gifle reçue à Naples (5-1). Seulement au delà du plan sportif, la Vieille Dame s'est vue infliger un retrait de quinze points au classement à la suite de transferts douteux. Elle est donc reléguée à la 10e place, à douze longueurs des places qualificatives de la Ligue des Champions. La question est de savoir comment les joueurs vont se comporter après ce choc reçu. L'Atalanta vient de corriger La Spezia (5-2) et reste même sur deux succès en Série A à Bologne (2-1) et face à la Salernitana (8-2). Cela va être une belle rencontre mais je pense que la Juventus peut s’imposer chez elle pour tout de suite se remettre dans le bain pour plus que doubler la mise.

Pariez sur Juventus – Atalanta ici !

Les autres options :

Dortmund bat Augsbourg (1.32)

Manchester City bat Wolverhampton (1.17)

Arsenal bat Manchester United (1.92)

Villarreal bat Gérone (1.74)

Le FC Barcelone bat Getafe (1.17)

Le Puy bat Vierzon (1.78)

Cote totale des sept paris à domicile : 22.57