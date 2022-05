PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 22 mai – Premier League

Notre pronostic : Leicester bat Southampton (1.96)

Dans un match sans intérêt majeur, Leicester a l'occasion de terminer dans la première partie de tableau du championnat pour la cinquième année d'affilée. Les Foxes ont joué par série toute la saison, enchaînant périodes fastes et moments beaucoup plus délicats. Cette irrégularité leur a coûté cher dans la course à l'Europe, à laquelle le club s'est habitué. Avec une série de deux victoires et un nul sur les trois derniers matches, les joueurs de Brendan Rodgers ont justement l'occasion de conclure sur une note positive à domicile, où ils sont bien plus à l'aise. Surtout, Leicester peut compter sur Jamie Vardy retrouvé malgré une saison tronquée par les blessures et les méformes. En face, Southampton a complètement lâché. Les Saints sont portés disparus depuis début mars, avec une seule victoire en douze rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux nuls et neuf défaites. Incapable de gagner à l'extérieur depuis le 9 février, cette équipe semble avoir déjà fini sa saison depuis un long moment. Je vous propose donc de miser sur un succès de Leicester. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise.

