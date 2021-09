PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 22 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Reims (1.71)

Lille, 15e après six journées, n'a pas été gâté par le calendrier en ce début de saison. En effet, les champions de France en titre n'ont joué que deux fois à domicile. Battus par Nice (4-0), ils se sont repris face à Montpellier (2-1) et comptent sur la réception de Reims pour prendre les trois points qui leur permettraient de remonter au classement. Bien que les Lillois aient chuté à Lens dans des conditions particulières (1-0), il faut noter que leur prestation face à Wolfsburg en Ligue des champions la semaine dernière a rassuré les supporters. Le LOSC méritait indéniablement mieux qu'un match nul. Par ailleurs, Reims (11e) n'a remporté qu'une rencontre depuis le début de la compétition (2-0 à Rennes). Même si les Champenois ont partagé les points à quatre reprises, l'effectif des Dogues me paraît assez nettement supérieur à celui des Champenois. Comme Lille ne peut se permettre une nouvelle contre-performance ce soir, je vous propose de miser sur le champion devant son public.

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

Séville bat Valence (1.66)

Villarreal bat Elche (1.52)

Man. Utd bat West Ham (1.52)

Chelsea bat Aston Villa (1.46)

Cote totale des cinq paris à domicile: 9.57

