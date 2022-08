PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 23 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : le Viktoria Plzen bat Qarabag (2.10)

Après un score nul et vierge en Azerbaïdjan, les deux équipes se retrouvent sur la pelouse du Viktoria Plzen. Les Tchèques partent donc avec l’avantage de recevoir pour le retour. Invaincu depuis le début de la saison Plzen part favori et c’est logique. Le club a terminé champion avec seulement deux petites défaites mais attention il a été dominé la semaine dernière par Qarabag. Le club azerbaïdjanais n’a perdu qu’une seule fois depuis qu’il a repris la compétition. C’était pour son premier match officiel en tour de qualification de la Ligue des Champions sur la pelouse du Lech Poznan, un revers sans conséquences. Cependant à l’extérieur je pense que cela va être compliqué. Je m’attends à un succès du Viktoria Plzen pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Viktoria Plzen – Qarabag ici !

Les autres options :

L’APOEL Nicosie bat Djungardens (2.35)

L’Etoile Rouge bat le Maccabi Haifa (1.78)

Cote totale des trois paris à domicile : 8.78